Pentagon 預告 9 月中旬回歸 E'Dawn 與閆桉確定缺席活動！
KPOP 2018年8月30日 星期四08:15 施乃琪
時隔短短五個月 Pentagon 又要回歸了，可惜這次不會全員到齊，依然是以最近的八人體制活動！
CUBE Entertainment 昨天（29 日）向媒體透露 Pentagon 預定將於 9 月中旬回歸歌壇，但日前接連缺席活動、接著又暫停事業的成員 E’Dawn 和閆桉這次果然不會一起回歸。
本月 E’Dawn 和師姐泫雅大方坦承戀情，沒想到不久後 CUBE Entertainment 就宣佈他必須暫停活動的壞消息；而閆桉則是因為健康因素不得不暫時休息接受治療。
今年 4 月 Pentagon 以第六張迷你專輯〈Positive〉再度獲得好評，專輯中的每首歌曲幾乎都出自成員之手，尤其 E’Dawn 更為每首歌曲貢獻了詞或曲，因此這次的 Pentagon 只能由八人回歸也掀起不少粉絲不滿。
（照片與影片來源：CUBE Entertainment）
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