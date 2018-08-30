Pentagon 預告 9 月中旬回歸　E'Dawn 與閆桉確定缺席活動！

Pentagon 預告 9 月中旬回歸　E'Dawn 與閆桉確定缺席活動！

KPOP   2018年8月30日   星期四08:15   施乃琪  

時隔短短五個月 Pentagon 又要回歸了，可惜這次不會全員到齊，依然是以最近的八人體制活動！

CUBE Entertainment 昨天（29 日）向媒體透露 Pentagon 預定將於 9 月中旬回歸歌壇，但日前接連缺席活動、接著又暫停事業的成員 E’Dawn 和閆桉這次果然不會一起回歸。

本月 E’Dawn 和師姐泫雅大方坦承戀情，沒想到不久後 CUBE Entertainment 就宣佈他必須暫停活動的壞消息；而閆桉則是因為健康因素不得不暫時休息接受治療。

今年 4 月 Pentagon 以第六張迷你專輯〈Positive〉再度獲得好評，專輯中的每首歌曲幾乎都出自成員之手，尤其 E’Dawn 更為每首歌曲貢獻了詞或曲，因此這次的 Pentagon 只能由八人回歸也掀起不少粉絲不滿。

（照片與影片來源：CUBE Entertainment）

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