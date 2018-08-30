Pentagon 预告 9 月中旬回归 E'Dawn 与闫桉确定缺席活动！
KPOP 2018年8月30日 星期四08:15 施乃琪
时隔短短五个月 Pentagon 又要回归了，可惜这次不会全员到齐，依然是以最近的八人体制活动！
CUBE Entertainment 昨天（29 日）向媒体透露 Pentagon 预定将於 9 月中旬回归歌坛，但日前接连缺席活动、接著又暂停事业的成员 E’Dawn 和闫桉这次果然不会一起回归。
本月 E’Dawn 和师姐泫雅大方坦承恋情，没想到不久后 CUBE Entertainment 就宣布他必须暂停活动的坏消息；而闫桉则是因为健康因素不得不暂时休息接受治疗。
今年 4 月 Pentagon 以第六张迷你专辑〈Positive〉再度获得好评，专辑中的每首歌曲几乎都出自成员之手，尤其 E’Dawn 更为每首歌曲贡献了词或曲，因此这次的 Pentagon 只能由八人回归也掀起不少粉丝不满。
（照片与影片来源：CUBE Entertainment）
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