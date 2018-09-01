Kakao Friends家族又添新丁！ 小企鵝兄妹Kero & Berony激萌周邊上線~

Kakao Friends推出了新的角色，兩只小企鵝真的好可愛啊~
Kero和Berony是一對雙胞胎企鵝兄妹，來自有「Kakao Friends晚輩團」之稱的Niniz系列，自幼在南極和北極被分開領養，相遇後為了尋找媽媽而踏上征程。
久別重逢的兄妹倆總是對彼此寸步不離，但也經常打打鬧鬧，是現實兄妹沒錯了XD
雖然是企鵝，但Kero和Berony都非常不喜歡寒冷，總是靠在溫暖的火源旁邊，所以經常能看到他們圍著火堆跳舞，或者手裡舉著一支小火炬（火柴？ ），讓人超想抱抱呢：
其實這系列角色是去年底就有公開了，8月17日終於上線了第一批周邊商品，看了圖之後，是的，想買：）
還有很適合新學期的筆記本、資料夾、原子筆、便利貼……感覺買回來之後就能做個超愛學習的好學生了！（並不）
然而現在Berony大型玩偶已經線上上商城售盡了，大家可以去韓國各地的線下賣場看看哦！ （捂緊荷包）
（圖源：Kakao Friends官網，IG@kakaofriends_official、niniz_official）
Sani@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究