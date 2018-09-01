Kakao Friends家族又添新丁！ 小企鹅兄妹Kero & Berony激萌周边上线~

Kakao Friends推出了新的角色，两只小企鹅真的好可爱啊~
Kero和Berony是一对双胞胎企鹅兄妹，来自有「Kakao Friends晚辈团」之称的Niniz系列，自幼在南极和北极被分开领养，相遇后为了寻找妈妈而踏上征程。
久别重逢的兄妹俩总是对彼此寸步不离，但也经常打打闹闹，是现实兄妹没错了XD
虽然是企鹅，但Kero和Berony都非常不喜欢寒冷，总是靠在温暖的火源旁边，所以经常能看到他们围著火堆跳舞，或者手里举著一支小火炬（火柴？ ），让人超想抱抱呢：
其实这系列角色是去年底就有公开了，8月17日终於上线了第一批周边商品，看了图之后，是的，想买：）
还有很适合新学期的笔记本、资料夹、原子笔、便利贴……感觉买回来之后就能做个超爱学习的好学生了！（并不）
然而现在Berony大型玩偶已经线上上商城售尽了，大家可以去韩国各地的线下卖场看看哦！ （捂紧荷包）
（图源：Kakao Friends官网，IG@kakaofriends_official、niniz_official）
Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究