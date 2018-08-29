比 Zion.T 更像 Zion.T 的歌聲，已解散男團成員的神反轉模唱闖進決賽！
綜藝 2018年8月29日 星期三12:00 MiJimin
（雷）《楊花大橋》真的是經典song，還有跟 Zion.T 幾乎一模一樣的歌聲，聽了讓人起雞皮疙瘩啊…。
JTBC綜藝節目《Hidden Singer》（隱藏的歌手）這一回邀請到了歌手Zion.T，他獨特的唱腔與呼吸方法相當難模仿，但節目組仍舊找來了五個隱藏歌手來競賽。
中間更出現了不只聲音相似，連長相都和Zion.T相像的人～～～
▼第三回合，演唱《See Through》，越聽越模糊啊～～～：
Zion.T一路過關斬將，最終闖進決賽，最後一首歌曲就是模唱《楊花大橋》，一起來猜猜哪個才是Zion.T本人吧：
你猜對了嗎～？
小編個人覺得１號小房間的朴俊永，模仿Zion.T的聲音真的非常像，目前還是練習生；而在３號小房間的歌手，則是以解散男團HISTORY的成員金載澔，現在努力創作SOLO活動中，而他跳舞出場的模樣，帥氣的外貌，也讓來賓猜出他是男偶像出身。
▼回味一下小編最愛HISTORY的熱門歌《QUEEN》：
（圖自：JTBC Entertainment）
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