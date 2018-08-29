比 Zion.T 更像 Zion.T 的歌声，已解散男团成员的神反转模唱闯进决赛！

比 Zion.T 更像 Zion.T 的歌声，已解散男团成员的神反转模唱闯进决赛！

综艺   2018年8月29日   星期三12:00   MiJimin  

（雷）《杨花大桥》真的是经典song，还有跟 Zion.T 几乎一模一样的歌声，听了让人起鸡皮疙瘩啊…。

JTBC综艺节目《Hidden Singer》（隐藏的歌手）这一回邀请到了歌手Zion.T，他独特的唱腔与呼吸方法相当难模仿，但节目组仍旧找来了五个隐藏歌手来竞赛。

中间更出现了不只声音相似，连长相都和Zion.T相像的人～～～

▼第三回合，演唱《See Through》，越听越模糊啊～～～：

Zion.T一路过关斩将，最终闯进决赛，最后一首歌曲就是模唱《杨花大桥》，一起来猜猜哪个才是Zion.T本人吧：

你猜对了吗～？

小编个人觉得１号小房间的朴俊永，模仿Zion.T的声音真的非常像，目前还是练习生；而在３号小房间的歌手，则是以解散男团HISTORY的成员金载浩，现在努力创作SOLO活动中，而他跳舞出场的模样，帅气的外貌，也让来宾猜出他是男偶像出身。


▼回味一下小编最爱HISTORY的热门歌《QUEEN》：

（图自：JTBC Entertainment）

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留言/评论
  • Yi Ching Tsai
    話說連我不怎麼聽Zion.T的歌只聽過楊花大橋都猜得出來是二號呢XDDD
    25分前
  • Xin Hui Long
    Long Xin Wei
    8分前
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