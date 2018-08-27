金正鉉將從MBC《時間》下車…官方立場：因為健康因素 需要休息

小編一集不漏地追著《時間》…其實從畫面上真的能看出，金正鉉一集比一集還要消瘦的臉頰…所屬社表示，金正鉉目前有失眠和厭食等情況，希望快快恢復健康 ㅠㅠ
MBC水木劇（週三、四播出）《時間》目前播至第8集（以1小時的份量計算，以下皆屬之）。昨日（26日），MBC方面表示，男主角金正鉉因為健康因素在大結局前提早下車，電視劇後半段將不參與拍攝。
金正鉉在劇中飾演患有腦癌的富二代「千秀浩」。據了解，在第12集的劇本結尾已經暗示千秀浩的死亡。《時間》預計播出16集，作為男主角這麼早下車的情形實在罕見。
金正鉉所屬社表示，下車原因為考慮到健康因素，目前他有失眠和厭食等情況。雖然本人想要堅持拍攝的意志很強烈，但醫生方面給出「需要身心休息」的診斷。經過討論，決定提前下車。MBC方面稱，金正鉉每一場戲都投注了熱情，演活劇中角色，希望他能早日恢復健康。目前沒有選拔其他演員代替金正鉉的計畫，會修改劇本，金正鉉在結束剩餘的拍攝後，就會從電視劇退出，而千秀浩這個角色也會隨金正鉉的下車一起消失。
此前，《時間》舉行發佈會時，金正鉉「黑臉」、拒絕與女主角徐玄挽手，讓場面相當尷尬，成為大眾批評的焦點。所屬社解釋：「因為金正鉉飾演的角色在劇中面臨了不知何時會死亡的恐懼，過度投入並難以調整狀態，才犯下這樣的失誤」、「對於發生這樣的事情金正鉉本人也很不知所措，對於其他演員在內的所有人都相當抱歉。」
而在正式播出後，網路上就出現「金正鉉演技很好」、「劇情完全投入」等留言，也不免提及發佈會的事情。有人覺得：「下次不要再犯那種錯就好」、「好像能理解金正鉉的行為」，但也有人表示：「就算演技好又怎麼樣？那種行為就是不對的」、「有點演技就想掩飾過去，太過分了吧」，引發兩邊論戰。
如今，金正鉉決定從《時間》下車，希望他能好好休息，快快恢復健康吧！
（圖片來源：徐玄SNS、MBC《時間》）
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