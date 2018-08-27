金正铉将从MBC《时间》下车…官方立场：因为健康因素 需要休息

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小编一集不漏地追著《时间》…其实从画面上真的能看出，金正铉一集比一集还要消瘦的脸颊…所属社表示，金正铉目前有失眠和厌食等情况，希望快快恢复健康 ㅠㅠ



MBC水木剧（周三、四播出）《时间》目前播至第8集（以1小时的份量计算，以下皆属之）。昨日（26日），MBC方面表示，男主角金正铉因为健康因素在大结局前提早下车，电视剧后半段将不参与拍摄。



金正铉在剧中饰演患有脑癌的富二代「千秀浩」。据了解，在第12集的剧本结尾已经暗示千秀浩的死亡。《时间》预计播出16集，作为男主角这么早下车的情形实在罕见。



金正铉所属社表示，下车原因为考虑到健康因素，目前他有失眠和厌食等情况。虽然本人想要坚持拍摄的意志很强烈，但医生方面给出「需要身心休息」的诊断。经过讨论，决定提前下车。MBC方面称，金正铉每一场戏都投注了热情，演活剧中角色，希望他能早日恢复健康。目前没有选拔其他演员代替金正铉的计画，会修改剧本，金正铉在结束剩余的拍摄后，就会从电视剧退出，而千秀浩这个角色也会随金正铉的下车一起消失。



此前，《时间》举行发布会时，金正铉「黑脸」、拒绝与女主角徐玄挽手，让场面相当尴尬，成为大众批评的焦点。所属社解释：「因为金正铉饰演的角色在剧中面临了不知何时会死亡的恐惧，过度投入并难以调整状态，才犯下这样的失误」、「对於发生这样的事情金正铉本人也很不知所措，对於其他演员在内的所有人都相当抱歉。」

而在正式播出后，网路上就出现「金正铉演技很好」、「剧情完全投入」等留言，也不免提及发布会的事情。有人觉得：「下次不要再犯那种错就好」、「好像能理解金正铉的行为」，但也有人表示：「就算演技好又怎么样？那种行为就是不对的」、「有点演技就想掩饰过去，太过分了吧」，引发两边论战。

如今，金正铉决定从《时间》下车，希望他能好好休息，快快恢复健康吧！

（图片来源：徐玄SNS、MBC《时间》）

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