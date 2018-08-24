會不會是入伍前最後一部作品？李鍾碩收到tvN新劇《Younger》出演提案 新人女團成員在Showcase突然暈倒在地！所屬社：「正在接受檢查安心的休息中！」 颶風太猛！濟州島Hello Kitty大型模型慘遭「斷頭」 Super Junior東海變身為攝影師！「我會經常通過照片和大家打招呼的」 合格~ 《花遊記》牛魔王車勝元即將來台 邀粉絲一同享美食 新劇《Lovely Horribly》宋智孝主動強吻朴施厚，只為了救他一命～！？ 花英就「私照門」首次發聲：拒絕LJ求愛 遭對方自殺威脅 露熙當姐姐啦！柳真♥奇太映二女兒出生，媽媽和孩子都很健康！ 「回歸在即」Oh My Girl 搶先揭曉行程表 9 月回歸 10 月開唱！ 《我的ID是江南美人》車銀優、林秀香、郭東延意想不到的三角關係即將展開！ 《與神同行》河正宇+《我的大叔》李善均 今年年底迎接《隧戰》 又一名臉天才被發現！ 坐在車銀優和Lucas旁邊也不遜色 這是朱智勛今年的第三部電影！與金倫奭主演電影《暗數殺人》將在十月份上映 買手信，不一定要去Market！來Cafe買，怎樣？ EXO伯賢、LOCO合作曲《YOUNG》將於31日公開！「兩人各自擁有的特色將成為歌曲亮點」 太妍突襲直播，透露少女時代應援燈終於要來啦！ 金英光 ❤ 朴寶英甜蜜上演《婚禮的那一天》 一上映就登上預購榜首！ 打開房門自己本命愛豆就坐在裡面？！一對一教學，你最想誰來當家教？ EXO和《陽光先生》的情誼 SUHO為卞耀漢送應援 韓國首部怪獸史詩式動作鉅片《惡獸》10月襲港 《我的ID是江南美人》車銀優&林秀香甜蜜互動令人心跳爆表~❤ 尹斗俊今日服役凌晨公開「兵哥頭」 HIGHLIGHT守護入伍前最後一夜 「花英私照門續」LJ再曝證據直言交往2年 花英二次否認：約會過但不是情侶 Kakao Friends和三養食品合作推出超可愛Ryan炸醬面，快來這邊看！ BLACKPINK〈DDU-DU DDU-DU〉MV 破三億 再度刷新韓團最快紀錄！ 《Radio Star》和車太鉉簽約竟然還有隱性福利？！網民驚呼：好友終於來了 憂颱風造成安全問題 《Music Bank》今日不公開上班路！ 太美啦～❤ 金智媛最新雜誌寫真 變身優雅初秋女神

「回歸在即」Oh My Girl 搶先揭曉行程表 9 月回歸 10 月開唱！ KPOP 施乃琪

留言/評論