「回歸在即」Oh My Girl 搶先揭曉行程表 9 月回歸 10 月開唱！
KPOP 2018年8月24日 星期五13:18 施乃琪
日前提前透露回歸消息後，今天 Oh My Girl 一口氣釋出直到 10 月的行程表，滿滿活動讓八個月的等待也值得啦！
WM Entertainment 在今天（24 日）宣布 Oh My Girl 即將帶著第六張迷你專輯〈Remember Me〉回歸，同時也公開了她們的「煙火大會邀請函」，也就是從現在開始一路到宣傳期間的行程。
月底開始陸續釋出概念照後，9 月 1 日 Oh My Girl 就會搶先公開專輯曲目表，接著還有概念預告片、專輯預告、專輯內容物⋯⋯等，最後隨著〈Remember Me〉在 10 日發行，他們也會舉行回歸 showcase 帶來第一手表演。
不僅如此，Oh My Girl 也已經預告了將於 10 月 20 日舉行第二次專場演唱會，Miracle 們別忘了繼續鎖定消息哦！
（照片與影片來源：WM Entertainment）
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