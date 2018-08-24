「回归在即」Oh My Girl 抢先揭晓行程表 9 月回归 10 月开唱！
KPOP 2018年8月24日 星期五13:18 施乃琪
日前提前透露回归消息后，今天 Oh My Girl 一口气释出直到 10 月的行程表，满满活动让八个月的等待也值得啦！
WM Entertainment 在今天（24 日）宣布 Oh My Girl 即将带著第六张迷你专辑〈Remember Me〉回归，同时也公开了她们的「烟火大会邀请函」，也就是从现在开始一路到宣传期间的行程。
月底开始陆续释出概念照后，9 月 1 日 Oh My Girl 就会抢先公开专辑曲目表，接著还有概念预告片、专辑预告、专辑内容物⋯⋯等，最后随著〈Remember Me〉在 10 日发行，他们也会举行回归 showcase 带来第一手表演。
不仅如此，Oh My Girl 也已经预告了将於 10 月 20 日举行第二次专场演唱会，Miracle 们别忘了继续锁定消息哦！
（照片与影片来源：WM Entertainment）
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