IU 出道十週年啦！紀念見面會貼心「分級」票價超佛心 EXO伯賢、LOCO合作單曲《YOUNG》公開！歌詞呼籲青年們追求夢想 鼓舞人心 【K社韓文小百科】「變成魷魚了！」與好看的人合照就是要承擔這種風險 從小到大都沒變，泰亨式撇嘴笑就是這樣 LAY聯手Alan Walker合作新單曲！世勳為其應援 梁耀燮盼EXO能出演自己主持的電台 韓劇中的大魔王怎麼都顏值爆表，帥到想要一起亡命天涯也沒關係？！ Kakao Friends家族又添新丁！ 小企鵝兄妹Kero & Berony激萌周邊上線~ 這麼好聽一定是藝名？原來這些愛豆用的竟然是真名！

名字是一個人的代號，有特點或好記就會被更多人記住，這也是不少明星出道時會起藝名的原因。 不過以下這幾位卻是大家都以為是藝名，實際上卻是使用的是本名哦！

▼BLACKPINK Jennie

大勢女團BLACKPINK的珍妮（Jennie）竟然是真名，金爸爸和金媽媽一定很喜歡英文名才給女兒起了這個名字吧。 不過有著混血般外貌的Jennie，這個名字再適合不過啦！

▼Wanna One姜丹尼爾

在韓國，除了鮮於、獨孤等少見的複姓之外，大家的名字基本都是三個字或兩個字，而姜丹尼爾參加《Produce101》時就有人猜測可能是藝名。 其實他原來的名字是姜義建，但因為韓語中「義」發音較難，於是就改名為自己的洗禮名「丹尼爾」。

▼AOA雪炫

白雪的「雪」、發光炫麗的「炫」，雪炫真的是人如其名，白皙、美得耀眼。

▼ASTRO文彬

韓國不多見的2個字的名字，方便又好記，因為讀音，粉絲們還給他起了個外號叫做Moon Bean，月亮豆豆，哈哈哈哈。

▼NCT Jeno

君主的「帝」，加上努力的「努」，「帝努」自帶氣場的名字，是不是有種努力了就會君臨天下的感覺？

▼MAMAMOO輝人

發光的「輝」，「輝人」那就是「發光的人」啊， 仿佛就是為了一出生就成為藝人而取的名字。

▼B.A.P力燦

不知道是不是因為名字中有個「力」字，一看到力燦就給人元氣滿滿、永遠的活力小馬達的感覺~

▼gu9udan美美

又是韓國姓名中很少見的疊字，美美的原名就是鄭美美哦，長相甜美的她真的是人如其名呢。

「圖：網路」

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