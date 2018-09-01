这么好听一定是艺名？原来这些爱豆用的竟然是真名！

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名字是一个人的代号，有特点或好记就会被更多人记住，这也是不少明星出道时会起艺名的原因。 不过以下这几位却是大家都以为是艺名，实际上却是使用的是本名哦！

▼BLACKPINK Jennie

大势女团BLACKPINK的珍妮（Jennie）竟然是真名，金爸爸和金妈妈一定很喜欢英文名才给女儿起了这个名字吧。 不过有著混血般外貌的Jennie，这个名字再适合不过啦！

▼Wanna One姜丹尼尔

在韩国，除了鲜於、独孤等少见的复姓之外，大家的名字基本都是三个字或两个字，而姜丹尼尔参加《Produce101》时就有人猜测可能是艺名。 其实他原来的名字是姜义建，但因为韩语中「义」发音较难，於是就改名为自己的洗礼名「丹尼尔」。

▼AOA雪炫

白雪的「雪」、发光炫丽的「炫」，雪炫真的是人如其名，白皙、美得耀眼。

▼ASTRO文彬

韩国不多见的2个字的名字，方便又好记，因为读音，粉丝们还给他起了个外号叫做Moon Bean，月亮豆豆，哈哈哈哈。

▼NCT Jeno

君主的「帝」，加上努力的「努」，「帝努」自带气场的名字，是不是有种努力了就会君临天下的感觉？

▼MAMAMOO辉人

发光的「辉」，「辉人」那就是「发光的人」啊， 仿佛就是为了一出生就成为艺人而取的名字。

▼B.A.P力灿

不知道是不是因为名字中有个「力」字，一看到力灿就给人元气满满、永远的活力小马达的感觉~

▼gu9udan美美

又是韩国姓名中很少见的叠字，美美的原名就是郑美美哦，长相甜美的她真的是人如其名呢。

「图：网路」

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