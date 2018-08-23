談個戀愛就被雪藏了？Cube宣佈E'Dawn暫定中止活動，實質無限期停止

前不久男團PENTAGON成員E'Dawn剛剛爆出和性感女歌手泫雅的戀情，之後就接二連三中斷了活動，終於等到經紀公司CUBE發出了官方聲明，竟是暫定停止活動，回歸日期未知。
CUBE娛樂通過PENTAGON的官方SNS宣佈了成員E'Dawn和閆桉暫停活動的消息，今後PENTAGON將以8人組形式活動。
8月2日就有媒體曝光泫雅與年輕兩歲的E’Dawn已秘密發展姊弟戀數月，但卻遭到Cube的否認。 然而8月3日當事人親自承認戀情，這才讓Cube改口，但同時公司也叫停部分活動，明顯是與二人公開戀情有關。 而Cube再次發佈官方聲明時，卻向粉絲們傳遞了公司決定中斷E’Dawn活動的消息。
而隊內的中國籍成員閆桉則因健康問題暫時中止活動，一切先以治療和休息為主。
以下為Cube官方聲明全文：
在此就PENTAGON成員E’Dawn與閆桉今後活動的相關事項告知大家.
成員E’Dawn暫定中斷所有活動，成員閆桉則因為健康原因，將優先集中治療與充分休息。
在此向各位喜歡和支援PENTAGON的粉絲朋友們表示真摯的歉意，PENTAGON將以除E’Dawn&閆桉以外的8人體制繼續活動。
謝謝。
比照Cube對於E’Dawn和閆桉的措辭，前者提到了「暫定中止活動」，後者則是「充分休息」，且並未如往常一般加上「等情況好轉好重新活動」等暗示回歸日期的內容，因此韓媒和粉絲們都解讀為實則是「無限期停止活動」。
「圖：KSD、泫雅IG」
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