谈个恋爱就被雪藏了？Cube宣布E'Dawn暂定中止活动，实质无限期停止

前不久男团PENTAGON成员E'Dawn刚刚爆出和性感女歌手泫雅的恋情，之后就接二连三中断了活动，终於等到经纪公司CUBE发出了官方声明，竟是暂定停止活动，回归日期未知。
CUBE娱乐通过PENTAGON的官方SNS宣布了成员E'Dawn和闫桉暂停活动的消息，今后PENTAGON将以8人组形式活动。
8月2日就有媒体曝光泫雅与年轻两岁的E’Dawn已秘密发展姊弟恋数月，但却遭到Cube的否认。 然而8月3日当事人亲自承认恋情，这才让Cube改口，但同时公司也叫停部分活动，明显是与二人公开恋情有关。 而Cube再次发布官方声明时，却向粉丝们传递了公司决定中断E’Dawn活动的消息。
而队内的中国籍成员闫桉则因健康问题暂时中止活动，一切先以治疗和休息为主。
以下为Cube官方声明全文：
在此就PENTAGON成员E’Dawn与闫桉今后活动的相关事项告知大家.
成员E’Dawn暂定中断所有活动，成员闫桉则因为健康原因，将优先集中治疗与充分休息。
在此向各位喜欢和支援PENTAGON的粉丝朋友们表示真挚的歉意，PENTAGON将以除E’Dawn&闫桉以外的8人体制继续活动。
谢谢。
比照Cube对於E’Dawn和闫桉的措辞，前者提到了「暂定中止活动」，后者则是「充分休息」，且并未如往常一般加上「等情况好转好重新活动」等暗示回归日期的内容，因此韩媒和粉丝们都解读为实则是「无限期停止活动」。
「图：KSD、泫雅IG」
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