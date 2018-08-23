防彈少年團JIN根本就是人界的「翻車魚」啊，有著一顆脆弱的小心臟

防彈少年團JIN根本就是人界的「翻車魚」啊，有著一顆脆弱的小心臟

明星   2018年8月23日   星期四10:02   Rui  

翻車魚，因其玻璃心，被稱作世界上最脆弱的生物。 陽光太強會死、水中的氣泡進到眼睛裡緊張過度會死，感到會和前面游過來的海龜相撞，因緊張過度而死.... 總之就是一種特別容易受到驚嚇的「蠢萌」生物。

韓語中人們就經常用「翻車魚」來形容容易被嚇到的人，愛豆圈中就「捕捉」到一個，他就是防彈少年團的JIN。

JIN到底有多容易受到驚嚇呢？ 讓我們來見識一下吧~哈哈哈，仿佛每一張gif中JIN都在呐喊：嚇死本寶寶了！

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啊呀呀，好怕怕~

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媽媽~我要回家~

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你們不要欺負我膽小~

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簡直就是要魂飛魄散啊

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明明在防彈少年團內屬於大塊頭的成員，可是膽子卻最小，這也太反差萌了吧~

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「圖:NATE」

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留言/評論
  • 蘇明琪
    J-hope 也不遑多讓呀
    2小時前
  • 陳品妤
    用英文的話，可以使用snowflake(小雪花，玻璃心)來形容像碩珍那樣的人。 例:He is the eldest guy in this group, but he is a snowflake.
    49分前
  • 張禕宸
    厚比跟珍珍同屬易受驚嚇體質……😂
    1小時前
  • Skull Vante
    和JHope兩位可以組成翻車魚二人組😂
    1小時前
  • 陳若璇
    花子 你侄子啦
    1小時前
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