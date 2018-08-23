防彈少年團JIN根本就是人界的「翻車魚」啊，有著一顆脆弱的小心臟
明星 2018年8月23日 星期四10:02 Rui
翻車魚，因其玻璃心，被稱作世界上最脆弱的生物。 陽光太強會死、水中的氣泡進到眼睛裡緊張過度會死，感到會和前面游過來的海龜相撞，因緊張過度而死.... 總之就是一種特別容易受到驚嚇的「蠢萌」生物。
韓語中人們就經常用「翻車魚」來形容容易被嚇到的人，愛豆圈中就「捕捉」到一個，他就是防彈少年團的JIN。
JIN到底有多容易受到驚嚇呢？ 讓我們來見識一下吧~哈哈哈，仿佛每一張gif中JIN都在呐喊：嚇死本寶寶了！
via GIPHY
via GIPHY
via GIPHY
啊呀呀，好怕怕~
via GIPHY
via GIPHY
via GIPHY
via GIPHY
媽媽~我要回家~
via GIPHY
via GIPHY
你們不要欺負我膽小~
via GIPHY
via GIPHY
via GIPHY
簡直就是要魂飛魄散啊
via GIPHY
via GIPHY
via GIPHY
明明在防彈少年團內屬於大塊頭的成員，可是膽子卻最小，這也太反差萌了吧~
via GIPHY
「圖:NATE」
Rui@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論
-
-
用英文的話，可以使用snowflake(小雪花，玻璃心)來形容像碩珍那樣的人。
例:He is the eldest guy in this group, but he is a snowflake.
49分前
-
-
-