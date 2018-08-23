防弹少年团JIN根本就是人界的「翻车鱼」啊，有著一颗脆弱的小心脏
明星 2018年8月23日 星期四10:02 Rui
翻车鱼，因其玻璃心，被称作世界上最脆弱的生物。 阳光太强会死、水中的气泡进到眼睛里紧张过度会死，感到会和前面游过来的海龟相撞，因紧张过度而死.... 总之就是一种特别容易受到惊吓的「蠢萌」生物。
韩语中人们就经常用「翻车鱼」来形容容易被吓到的人，爱豆圈中就「捕捉」到一个，他就是防弹少年团的JIN。
JIN到底有多容易受到惊吓呢？ 让我们来见识一下吧~哈哈哈，仿佛每一张gif中JIN都在呐喊：吓死本宝宝了！
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啊呀呀，好怕怕~
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妈妈~我要回家~
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你们不要欺负我胆小~
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简直就是要魂飞魄散啊
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明明在防弹少年团内属於大块头的成员，可是胆子却最小，这也太反差萌了吧~
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「图:NATE」
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留言/评论
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用英文的話，可以使用snowflake(小雪花，玻璃心)來形容像碩珍那樣的人。
例:He is the eldest guy in this group, but he is a snowflake.
35分前
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