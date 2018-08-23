防弹少年团JIN根本就是人界的「翻车鱼」啊，有著一颗脆弱的小心脏

防弹少年团JIN根本就是人界的「翻车鱼」啊，有著一颗脆弱的小心脏

明星   2018年8月23日   星期四10:02   Rui  

翻车鱼，因其玻璃心，被称作世界上最脆弱的生物。 阳光太强会死、水中的气泡进到眼睛里紧张过度会死，感到会和前面游过来的海龟相撞，因紧张过度而死.... 总之就是一种特别容易受到惊吓的「蠢萌」生物。

韩语中人们就经常用「翻车鱼」来形容容易被吓到的人，爱豆圈中就「捕捉」到一个，他就是防弹少年团的JIN。

JIN到底有多容易受到惊吓呢？ 让我们来见识一下吧~哈哈哈，仿佛每一张gif中JIN都在呐喊：吓死本宝宝了！

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啊呀呀，好怕怕~

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妈妈~我要回家~

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你们不要欺负我胆小~

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简直就是要魂飞魄散啊

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明明在防弹少年团内属於大块头的成员，可是胆子却最小，这也太反差萌了吧~

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「图:NATE」

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留言/评论
  • 蘇明琪
    J-hope 也不遑多讓呀
    2小时前
  • 陳品妤
    用英文的話，可以使用snowflake(小雪花，玻璃心)來形容像碩珍那樣的人。 例:He is the eldest guy in this group, but he is a snowflake.
    35分前
  • 張禕宸
    厚比跟珍珍同屬易受驚嚇體質……😂
    1小时前
  • 陳若璇
    花子 你侄子啦
    1小时前
  • Nafee Oh
    2小时前
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