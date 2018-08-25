上市第一天就完售！ Kakao Friends與Logitech合作推出無線鍵盤
生活 2018年8月25日 星期六10:00 Sani
完全是少女心UP呀！ 桌上又能多一件Ryan和Apeach的小物啦，好有幸福感~~~
20日，Logitech Korea宣佈推出了兩款Kakao Friends主題無限鍵盤，名為「Kakao Friends K240 NANO」，用的是人氣角色Ryan和Apeach！
Ryan款的主題色是天藍色，鍵盤上方有Ryan探出頭來，呆呆的表情超可愛~
Apeach這款則是淡淡的粉紅色，配上小桃子壞壞的眼神，真的溫柔又調皮耶！ 兩款全都想要怎麼辦，好難抉擇~
據悉這次的鍵盤都有防水功能，即使遭到飲料「洪水」襲擊也可以通過鍵盤下方安全排出，真的是非常貼心的設計~用兩顆AAA電池就可以使用36個月，好像很容易忘記要換電池這件事耶！
這款鍵盤定價24,900韓元，在線上商城推出後一天內就完售，線下實體店內應該還有存貨，想要的朋友快沖啊！
（圖源：Logitech Korea）
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