上市第一天就完售！ Kakao Friends与Logitech合作推出无线键盘
生活 2018年8月25日 星期六10:00 Sani
完全是少女心UP呀！ 桌上又能多一件Ryan和Apeach的小物啦，好有幸福感~~~
20日，Logitech Korea宣布推出了两款Kakao Friends主题无限键盘，名为「Kakao Friends K240 NANO」，用的是人气角色Ryan和Apeach！
Ryan款的主题色是天蓝色，键盘上方有Ryan探出头来，呆呆的表情超可爱~
Apeach这款则是淡淡的粉红色，配上小桃子坏坏的眼神，真的温柔又调皮耶！ 两款全都想要怎么办，好难抉择~
据悉这次的键盘都有防水功能，即使遭到饮料「洪水」袭击也可以通过键盘下方安全排出，真的是非常贴心的设计~用两颗AAA电池就可以使用36个月，好像很容易忘记要换电池这件事耶！
这款键盘定价24,900韩元，在线上商城推出后一天内就完售，线下实体店内应该还有存货，想要的朋友快冲啊！
（图源：Logitech Korea）
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