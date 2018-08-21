等你回來！隊長恩光今入伍 BTOB 暫以六人組型態活動
KPOP 2018年8月21日 星期二12:04 施乃琪
閃電宣布當兵消息的 BTOB 隊長恩光在今天低調地報到入伍，相信性格好的他在軍中一定也會過得很好，我們 2020 年再見囉！
恩光今天（21 日）凌晨時在自己的 Instagram 上公開了給 Melody 的手寫信，並說：「我會好好當完兵順利回來的！大家一定要跟我約好這件事——到我們下次見面前，一定要健健康康又幸福！約好囉！！！我的人們，我真的全心全意地愛著你們，謝謝你們。」字裡行間都是對 Melody 的溫暖心意。
恩光今天前往江原道華川報到，即將加入第 27 步兵師團共贏部隊開始接受約六週的基礎軍事訓練，預計於 2020 年 5 月 20 日退伍，而目前 BIGBANG 的大聲也在這裡擔任助教。
如此一來，BTOB 最近暫時就要在沒有隊長的情況下以六人體制活動，包括最近的和平演唱會、海外行程都會如此。雖然一定會很想念恩光的聲音，但也希望他在軍中平安順利，相信 BTOB 也都會好好的！
（照片與影片來源：CUBE Entertainment、btob_silver_light）
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