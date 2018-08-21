等你回来！队长恩光今入伍 BTOB 暂以六人组型态活动
KPOP 2018年8月21日 星期二12:04 施乃琪
闪电宣布当兵消息的 BTOB 队长恩光在今天低调地报到入伍，相信性格好的他在军中一定也会过得很好，我们 2020 年再见罗！
恩光今天（21 日）凌晨时在自己的 Instagram 上公开了给 Melody 的手写信，并说：「我会好好当完兵顺利回来的！大家一定要跟我约好这件事——到我们下次见面前，一定要健健康康又幸福！约好罗！！！我的人们，我真的全心全意地爱著你们，谢谢你们。」字里行间都是对 Melody 的温暖心意。
恩光今天前往江原道华川报到，即将加入第 27 步兵师团共赢部队开始接受约六周的基础军事训练，预计於 2020 年 5 月 20 日退伍，而目前 BIGBANG 的大声也在这里担任助教。
如此一来，BTOB 最近暂时就要在没有队长的情况下以六人体制活动，包括最近的和平演唱会、海外行程都会如此。虽然一定会很想念恩光的声音，但也希望他在军中平安顺利，相信 BTOB 也都会好好的！
（照片与影片来源：CUBE Entertainment、btob_silver_light）
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