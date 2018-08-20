全昭弥与JYP解约！ 《Produce 101》一位出道2年无个人专辑
明星 2018年8月20日 星期一11:53 Sani
曾经《Produce 101》一位出道，却被公司耽误了2年，昭弥现在终於离开JYP了！
今天（20日），JYP在官网宣布与昭弥解约，全文如下：
「大家好，这里是JYP娱乐公司。JYP与所属艺人昭弥商议后决定解除专属合约。真心感谢一直以来合作的艺人和粉丝们。谢谢大家。 」
昭弥在第二次JYP娱乐面试时选唱了偶像2NE1的《Lonely》而成为练习生，2015年参加JYP与Mnet合作的女团选拔生存节目《SIXTEEN》，但最终无缘作为TWICE出道。 不过同年底参加Mnet选秀节目《Produce 101》并夺得全体第一，2016年5月4日作为限定女团I.O.I的成员正式出道。
然而正式出道后至今已有2年多，JYP却没有给昭弥制作哪怕一张个人专辑。
2年里，昭弥和I.O.I其他成员录过《花，风和你》，和Eric Nam对唱《You，Who？ 》，参加KBS 2TV综艺《姐姐们的Slam Dunk》、作为节目限定女团Unnies的成员录了《Right？ 》等两首歌，再来就是给综艺节目《偶像电视剧工作团》唱OST，让粉丝都等不急一直问：什么时候才要给昭弥出个人专辑？
想不到等了2年后，却只等到解约的消息。 不过希望昭弥也能就此获得自由，找到更重视和适合自己的新公司！
（图源：JYP，KSD，昭弥IG）
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留言/评论
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原本預訂最晚明年一月出女團的，Somi也在名單裡，可能是是合約問題吧。
平心而論，JYPE也對Somi不錯了，廣告綜藝很多，畢竟女團也不是隨便說出就出，還要考慮公司策劃啊。
希望Somi可以有好發展❤
2小时前
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個人覺得JYPE不僅沒耽誤她而且對她夠好了。當初她不顧公司反對堅持參加101，IOI結束後又和她簽個人約，這段期間主持、代言、合作等等資源也沒斷過，卻在19年1月新女團出道前離開，我反倒覺得可能是錢談不攏，畢竟簽女團約後錢要平分，她或她家人可能不願意，所以乾脆離開。
1小时前
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JYP錯過的大紅藝人，不止Somi一人，如果沒心，離開也好
2小时前
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解约和离开是好事...只怪老板只爱txxxx...不会珍惜你
2小时前
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比起单飞somi更适合女团，但现在解约了真担心她会去哪家公司拖飞机或母航。IOI解散后那些各自组团有哪个是大势?都是半红不火的。
1小时前