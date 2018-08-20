全昭弥与JYP解约！ 《Produce 101》一位出道2年无个人专辑

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曾经《Produce 101》一位出道，却被公司耽误了2年，昭弥现在终於离开JYP了！

今天（20日），JYP在官网宣布与昭弥解约，全文如下：

「大家好，这里是JYP娱乐公司。JYP与所属艺人昭弥商议后决定解除专属合约。真心感谢一直以来合作的艺人和粉丝们。谢谢大家。 」



昭弥在第二次JYP娱乐面试时选唱了偶像2NE1的《Lonely》而成为练习生，2015年参加JYP与Mnet合作的女团选拔生存节目《SIXTEEN》，但最终无缘作为TWICE出道。 不过同年底参加Mnet选秀节目《Produce 101》并夺得全体第一，2016年5月4日作为限定女团I.O.I的成员正式出道。

然而正式出道后至今已有2年多，JYP却没有给昭弥制作哪怕一张个人专辑。



2年里，昭弥和I.O.I其他成员录过《花，风和你》，和Eric Nam对唱《You，Who？ 》，参加KBS 2TV综艺《姐姐们的Slam Dunk》、作为节目限定女团Unnies的成员录了《Right？ 》等两首歌，再来就是给综艺节目《偶像电视剧工作团》唱OST，让粉丝都等不急一直问：什么时候才要给昭弥出个人专辑？

想不到等了2年后，却只等到解约的消息。 不过希望昭弥也能就此获得自由，找到更重视和适合自己的新公司！



（图源：JYP，KSD，昭弥IG）

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