「想对粉丝坦诚」泫雅承认和PENTAGON E’Dawn恋爱两年！

「想对粉丝坦诚」泫雅承认和PENTAGON E’Dawn恋爱两年！

明星   2018年8月3日   星期五12:00   ZJM  

CUBE昨天才否认，泫雅今天亲口承认！

根据韩媒YONHAP NEWS的独家报导，2日晚，泫雅和E’Dawn向该媒体承认交往两年的事实，两人表示：「知道会成为彼此的标签，但觉得在舞台上，会难以直视粉丝们的眼神， 所以想对喜爱关注我们的众多粉丝坦诚相告，想展示享受地、堂堂正正地站在舞台上的样子。 」

2015年练习生身份的E’Dawn代替BTOB镒勋，负责泫雅《잘 나가서 그래（Roll Deep）》的Rap部分时开始，两人变亲近。 泫雅：「在E’Dawn练习生时期认识的，一起上了舞台后，成了朋友，之后从2016年5月开始交往。 一边一起创作音乐，一边谨慎交往，在音乐上，帮了我的专辑很多忙。 」

泫雅的IG也承认了这家媒体的报导，并表示：「真的想坦诚，为了一直应援关注的粉丝们，想一如既往地在舞台上享受、堂堂正正地，用感谢、爱你们的话真的不足，但是没有更好的表达方法啊。 」

图：泫雅IG\TVDaily

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留言/评论
  • JiaYi Tan
    那Hui怎麼辦😅一個組合的，看起來好可憐。
    1小时前
  • Jia Syuan
    黃馨誼正牌男友在這裡
    2小时前
  • Leanne Yiu
    下😰
    57分前
  • 周采
    明茵 這對我很可以❤️
    36分前
  • Pokwai Lam
    Ting Chan my trouble maker molamola😭
    2小时前
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