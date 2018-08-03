「想对粉丝坦诚」泫雅承认和PENTAGON E’Dawn恋爱两年！
明星 2018年8月3日 星期五12:00 ZJM
CUBE昨天才否认，泫雅今天亲口承认！
根据韩媒YONHAP NEWS的独家报导，2日晚，泫雅和E’Dawn向该媒体承认交往两年的事实，两人表示：「知道会成为彼此的标签，但觉得在舞台上，会难以直视粉丝们的眼神， 所以想对喜爱关注我们的众多粉丝坦诚相告，想展示享受地、堂堂正正地站在舞台上的样子。 」
2015年练习生身份的E’Dawn代替BTOB镒勋，负责泫雅《잘 나가서 그래（Roll Deep）》的Rap部分时开始，两人变亲近。 泫雅：「在E’Dawn练习生时期认识的，一起上了舞台后，成了朋友，之后从2016年5月开始交往。 一边一起创作音乐，一边谨慎交往，在音乐上，帮了我的专辑很多忙。 」
泫雅的IG也承认了这家媒体的报导，并表示：「真的想坦诚，为了一直应援关注的粉丝们，想一如既往地在舞台上享受、堂堂正正地，用感谢、爱你们的话真的不足，但是没有更好的表达方法啊。 」
图：泫雅IG\TVDaily
ZJM@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究
相关新闻