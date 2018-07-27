《金秘書為何那樣》昨晚第16集大結局～首爾圈破10%完美收官！
韓劇 2018年7月27日 星期五15:35 MiJimin
大家看了昨晚的完結篇了嗎？心中有種說不出的幸福感，希望大家都能得到幸福，雖然還想看更多，不過沒關係，這樣的結局已經很棒很美滿了～！（小編已列為人生必看的韓劇之一！！！幸福、歡笑、淚水兼具讓人感覺超紓壓）
由朴敘俊、朴敏英主演的tvN熱門水木劇《金秘書為何那樣》在昨晚迎來大結局，雖然充滿著不捨～但仍祝福劇組能夠有個好的ending，這樣讓觀眾們感到幸福的團隊，同時也希望下一部作品能夠繼續加油！
第16集以AGB全國收視率8.602%收官，首爾圈則是10.001%成績並不俗，僅差一點點就能夠再創最高收視率，稍微有些可惜，最高收視率為第11集的8.665%，那一集便是女主角記起小時候綁架事件的關鍵集數，之後則維持在8%左右的成績，收視穩定且網上討論度也持續熱烈。
昨晚同時也舉辦了《金秘書為何那樣》的終映宴，想看更多現場照片與影片的朋友，可以點及右側連結觀賞喔！【《金秘書為何那樣》終映宴超熱鬧：朴敘俊&朴敏英招牌動作搞笑大放送～！】
（截圖自：tvNdrama）
MiJimin@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究
相關新聞
留言/評論