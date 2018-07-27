《金秘书为何那样》昨晚第16集大结局～首尔圈破10%完美收官！
韩剧 2018年7月27日 星期五15:35 MiJimin
大家看了昨晚的完结篇了吗？心中有种说不出的幸福感，希望大家都能得到幸福，虽然还想看更多，不过没关系，这样的结局已经很棒很美满了～！（小编已列为人生必看的韩剧之一！！！幸福、欢笑、泪水兼具让人感觉超纾压）
由朴叙俊、朴敏英主演的tvN热门水木剧《金秘书为何那样》在昨晚迎来大结局，虽然充满著不舍～但仍祝福剧组能够有个好的ending，这样让观众们感到幸福的团队，同时也希望下一部作品能够继续加油！
第16集以AGB全国收视率8.602%收官，首尔圈则是10.001%成绩并不俗，仅差一点点就能够再创最高收视率，稍微有些可惜，最高收视率为第11集的8.665%，那一集便是女主角记起小时候绑架事件的关键集数，之后则维持在8%左右的成绩，收视稳定且网上讨论度也持续热烈。
昨晚同时也举办了《金秘书为何那样》的终映宴，想看更多现场照片与影片的朋友，可以点及右侧连结观赏喔！【《金秘书为何那样》终映宴超热闹：朴叙俊&朴敏英招牌动作搞笑大放送～！】
（截图自：tvNdrama）
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