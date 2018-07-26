馬東錫-金相中-金雅中-姜藝媛-張基龍確定出演電影版《壞傢伙們》！

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2018年7月26日 星期四12:50 電影 ZJM
電影版《壞傢伙們》豪華陣容完成，好期待~
CJ Ent.製作的《壞傢伙們》確定由馬東錫、金相中、金雅中、姜藝媛、張基龍出演，將於9月開機。這部電影是同名電視劇的獨立分離版本，是描述吳班長和特殊犯罪搜查科以及壞傢夥們之間的故事的動作電影。
馬東錫、金相中和姜藝媛是《壞傢伙們》第一季的原班人馬，電影版加入了金雅中和張基龍來飾演新角色。 並且由原電視劇編劇執筆、《殺人依賴》電影導演執導，《壞傢伙們》第一季反響熱烈，但第二季反響平平，這次改編成電影，不知是否能獲得影迷的歡心呢，更加令人期待！
圖：OCN
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