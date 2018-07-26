马东锡-金相中-金雅中-姜艺媛-张基龙确定出演电影版《坏家伙们》！

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2018年7月26日 星期四12:50 电影 ZJM
电影版《坏家伙们》豪华阵容完成，好期待~
CJ Ent.制作的《坏家伙们》确定由马东锡、金相中、金雅中、姜艺媛、张基龙出演，将於9月开机。这部电影是同名电视剧的独立分离版本，是描述吴班长和特殊犯罪搜查科以及坏家伙们之间的故事的动作电影。
马东锡、金相中和姜艺媛是《坏家伙们》第一季的原班人马，电影版加入了金雅中和张基龙来饰演新角色。 并且由原电视剧编剧执笔、《杀人依赖》电影导演执导，《坏家伙们》第一季反响热烈，但第二季反响平平，这次改编成电影，不知是否能获得影迷的欢心呢，更加令人期待！
图：OCN
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