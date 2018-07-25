想念 Apink 了嗎？亞巡前三場搶先曝光　「大家都準備了豐富歌曲和華麗表演」！

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才剛結束「1 點都沒有」的宣傳活動，Apink 立刻又獻上了好消息，亞洲巡迴下個月就要開跑啦！

Apink 將於 8 月 11 日以香港為起點，舉行今年的亞洲巡迴《2018 Apink Asia Tour》，目前已經公佈的場次還有 9 月 9 日在馬來西亞的吉隆坡，以及 26 日在印尼的雅加達。

近幾年在韓國舉行大型個唱都秒殺門票的 Apink，也曾經於 2016、2017 年時分別以《Pink Auora》和《Pink UP》為主題舉行過亞洲巡迴演出，同樣接連創下漂亮的門票完勝成績。

經紀公司在宣布今年巡迴的消息後也透露：「為了和粉絲好好互動，成員們都正在準備很豐富的曲目表和華麗表演。」當然除了香港、馬來西亞和印尼外還會有陸續公布其他場次，Panda 們別忘了密切鎖定囉！





（照片與影片來源：Plan A Entertainment）

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