想念 Apink 了吗？亚巡前三场抢先曝光 「大家都准备了丰富歌曲和华丽表演」！
KPOP 2018年7月25日 星期三09:24 施乃琪
才刚结束「1 点都没有」的宣传活动，Apink 立刻又献上了好消息，亚洲巡回下个月就要开跑啦！
Apink 将於 8 月 11 日以香港为起点，举行今年的亚洲巡回《2018 Apink Asia Tour》，目前已经公布的场次还有 9 月 9 日在马来西亚的吉隆坡，以及 26 日在印尼的雅加达。
近几年在韩国举行大型个唱都秒杀门票的 Apink，也曾经於 2016、2017 年时分别以《Pink Auora》和《Pink UP》为主题举行过亚洲巡回演出，同样接连创下漂亮的门票完胜成绩。
经纪公司在宣布今年巡回的消息后也透露：「为了和粉丝好好互动，成员们都正在准备很丰富的曲目表和华丽表演。」当然除了香港、马来西亚和印尼外还会有陆续公布其他场次，Panda 们别忘了密切锁定罗！
（照片与影片来源：Plan A Entertainment）
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