带你走入童话世界！一起走入19世纪的巴黎时间之旅——L’atelier

夏天来韩国，中午时间没有甚么事也不想走出没有冷气的地方。不知道大家有没有同感？
正是因爲四季分明的气候，加上天气干燥，夏天的韩国有时真的会热到韩国人也受不了。所以今日想为大家推荐一个绝对适合夏日来韩消遣的室内活动。
就是这个：L’atelier！L’atelier是来自外国的一种“光之艺术”，并象徵性著“19世界巴黎的时间之旅”。
进入展场，马上打开时光之门，让大家置身在画中，还是现实中，傻傻分不清。
这里的画都是以过去的巴黎作主题。
而且每一幅都是知名画家的作品。
「真实感」极高，让大家可以更容易投入在其中，而且有些场景还配合各种光影及下雪，拍起照来，超浪漫！
假如来韩国，想寻找一些室内活动，不妨也可以考虑一下这个哟～
室内活动地图
L’atelier
Address：서울 중구 장충단로13길 20 현대시티아울렛 11층
Time：10-00-21:00（19:00停止售票）
Ticket：
成人W24,000 / 13-18岁 W20,000
36个月-12岁 W16,000 / 未满36个婴儿 免费
图片来源：官网＆官方Instagram
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