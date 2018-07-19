官方終於發聲：為什麼《一起吃飯吧3》非要寫死女友徐玄振？
韓劇 2018年7月19日 星期四08:00 Rui
下飯神劇《一起吃飯吧3：Begins》17日繼續熱播，原本觀眾們抱著的「搜尋美食」美好心情，卻因為徐玄振的死亡而減半。
《一起吃飯吧3》由「吃播之神」尹斗俊（飾 具大英）繼續主演，女主角則換成了白珍熙，第2部的女主角徐玄振作為具大英的女友白秀芝登場。
正當觀眾們好奇具大英要如何在初戀和現女友徐玄振中做選擇時，沒想到編劇竟然把白秀芝給寫死了！！具大英和白秀芝保持著異地戀的關係，某日白秀芝乘坐巴士返回世宗市卻突遭車禍而身亡。 這樣爆炸性的結束方式引得喜愛徐玄振的觀眾們很是不快，眾人覺得可以寫兩人分手，甚至白秀芝轉投李尚禹（權律 飾）的懷抱，也好過因死亡而下線，這根本就是不尊重觀眾。
觀眾的不滿聲越來越高，終於逼得劇組出面解釋，稱：「第三部主要圍繞曾經有過青澀20代回憶的大英和智雨重逢後互相治癒傷痛的故事，智雨的傷痛是媽媽患有癡呆症，而大英的痛處就是秀芝的去世。 很感謝觀眾的關注，也希望觀眾們能夠繼續支援和喜歡我們的電視劇。 」
「室圖：《一起吃飯吧3》」
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留言/評論
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個人覺得這樣沒啥不好啊？總比第一部的女主分的莫名其妙好吧！不愉快只是因為徐玄振的形象太惹人喜愛了，嗚嗚！那麼久沒作品出來，一出來就死翹翹？生氣～～～
3小時前
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我覺得這安排可以，人生本來就是這樣的，生老病死比較自然，才不希望他們分手或是變心去權律那邊
3小時前
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人家就只是友情客串咩 阿 不然是要搶原女主的風采嗎？韓劇很重戲員倫理的
3小時前