官方終於發聲：為什麼《一起吃飯吧3》非要寫死女友徐玄振？

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下飯神劇《一起吃飯吧3：Begins》17日繼續熱播，原本觀眾們抱著的「搜尋美食」美好心情，卻因為徐玄振的死亡而減半。

《一起吃飯吧3》由「吃播之神」尹斗俊（飾 具大英）繼續主演，女主角則換成了白珍熙，第2部的女主角徐玄振作為具大英的女友白秀芝登場。

正當觀眾們好奇具大英要如何在初戀和現女友徐玄振中做選擇時，沒想到編劇竟然把白秀芝給寫死了！！具大英和白秀芝保持著異地戀的關係，某日白秀芝乘坐巴士返回世宗市卻突遭車禍而身亡。 這樣爆炸性的結束方式引得喜愛徐玄振的觀眾們很是不快，眾人覺得可以寫兩人分手，甚至白秀芝轉投李尚禹（權律 飾）的懷抱，也好過因死亡而下線，這根本就是不尊重觀眾。

觀眾的不滿聲越來越高，終於逼得劇組出面解釋，稱：「第三部主要圍繞曾經有過青澀20代回憶的大英和智雨重逢後互相治癒傷痛的故事，智雨的傷痛是媽媽患有癡呆症，而大英的痛處就是秀芝的去世。 很感謝觀眾的關注，也希望觀眾們能夠繼續支援和喜歡我們的電視劇。 」

「室圖：《一起吃飯吧3》」

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