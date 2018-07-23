《任意依戀》國民初戀秀智也來過的「江南區牛腸店」！

很多朋友來韓國可能都會去逛逛江南區，畢竟一首《江南Style》再把韓流拉上了高峰，這個江南區也是有屬於它的一定魅力。
今天要為大家介紹在這區的這間「牛腸店」，除了真的有名之餘，味道也是十分讚的。韓國人其實也很嘴叼，對於吃也有一定的要求，所以在韓國不知吃什麼，那間店只要多韓國人就進吧！相信也不會太伏。
這間牛腸店的知名度，除了在江南區有店之外，甚至已經開到首爾以外的地方，之所以特別為大間介紹江南店這間，就是因為韓劇《任意依戀》也在這邊拍攝過。
有看過韓劇《任意依戀》的朋友，大概對於這個場面也不陌生。就是秀智經常來飲酒的地方，而這個地方正正就是這間「牛腸店」。
小編還好奇地再三跟職員去確認拍攝時秀智坐過的位置。
職員說，就是這邊！所以大家想坐女神坐過的位置，就做筆記嚕～
當然，除了是因為拍攝地之外，其次它也被很多網民選為맛집（即好吃的店、推薦的店），所以如果愛吃牛腸的朋友真的一家要來試試。
是不是看圖片都已經很吸引呢？
這湯是送的，雖然真的有點辣，但味道卻是很誘人的。
곱창고 강남역점
地址：서울 강남구 강남대로96길 11
時間：12:00PM – 2:00AM
劇照截圖：Drama KBS YouTube
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