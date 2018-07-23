《任意依恋》国民初恋秀智也来过的「江南区牛肠店」！

很多朋友来韩国可能都会去逛逛江南区，毕竟一首《江南Style》再把韩流拉上了高峰，这个江南区也是有属於它的一定魅力。
今天要为大家介绍在这区的这间「牛肠店」，除了真的有名之余，味道也是十分赞的。韩国人其实也很嘴叼，对於吃也有一定的要求，所以在韩国不知吃什么，那间店只要多韩国人就进吧！相信也不会太伏。
这间牛肠店的知名度，除了在江南区有店之外，甚至已经开到首尔以外的地方，之所以特别为大间介绍江南店这间，就是因为韩剧《任意依恋》也在这边拍摄过。
有看过韩剧《任意依恋》的朋友，大概对於这个场面也不陌生。就是秀智经常来饮酒的地方，而这个地方正正就是这间「牛肠店」。
小编还好奇地再三跟职员去确认拍摄时秀智坐过的位置。
职员说，就是这边！所以大家想坐女神坐过的位置，就做笔记噜～
当然，除了是因为拍摄地之外，其次它也被很多网民选为맛집（即好吃的店、推荐的店），所以如果爱吃牛肠的朋友真的一家要来试试。
是不是看图片都已经很吸引呢？
这汤是送的，虽然真的有点辣，但味道却是很诱人的。
곱창고 강남역점
地址：서울 강남구 강남대로96길 11
时间：12:00PM – 2:00AM
剧照截图：Drama KBS YouTube
Kiki@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究