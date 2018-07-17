《你的婚禮》朴寶英＆金英光高中時期新劇照公開！寶英歐膩真的滿滿的少女感啊！
電影 2018年7月17日 星期二13:18 Yuan
朴寶英真的跟男演員搭擋都會有「最萌身高差」，而《你的婚禮》台灣也會上映，大家到時候可以期待一下！
電影《你的婚禮》（台譯：《婚禮的那一天》）講述相信三秒命運的勝熙（朴寶英 飾）和自己命中註定的宇然（金英光 飾）展開一段時機不對的曲折初戀。將描寫兩人從高中時期初次相遇，到大學、就業生活，青澀、心動又關於初戀成長的浪漫愛情故事。
朴寶英飾演「勝熙」，她相信三秒就能一見鐘情的命中註定愛情，但認為初戀不過就是初戀而已，將展現可愛又堅強的魅力；金英光飾演「宇然」，是個一心向著勝熙的男人，將展現暖男的樣貌。
日前公開了一組超陽光的情侶劇照；在今日，又公開了兩人高中時期的劇照，讓不少網友都表示：「朴寶英真的有滿滿的少女感」、「好期待上映」、「兩人感覺很配呢」等等。
另外，《你的婚禮》確定在8月於韓國上映，在炎熱的夏日為觀眾帶來愉快又有共鳴的故事。而台灣也確定會上映，如果上映時間確定的話，小編會再跟大家分享的！
（圖：電影《你的婚禮》）
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