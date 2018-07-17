《Produce 48》播至第五集熱度回落 收視遜前兩季
綜藝 2018年7月17日 星期二13:00
開播前話題熱度都不錯，首播起步時也OK，可播到一半卻開始收視下滑，《Produce 48》的走勢將如何呢？
承接上兩季的餘威加上日本AKB48的參與，《Produce 48》在開播前備受期待，首播時有1.132%的收視率，算是成績不俗，第四集更升至暫時最高的2.833%的收視率。可是13日播出第五集，是首次公佈排名的一集，收視率卻回落至2.538%。單看的話問題不大，可要是和前兩季的同一集相比，《PRODUCE 101》第一季有3.475%收視，第二季則有3.001%收視，今季明顯是大倒退，對此網民歸納了兩個原因。
1. 劇情熟悉
有不少觀眾認為這季劇情和設定更明顯，例如小組都是一開始很艱難，最後團結起來克服難關；不被看好的一組通常在正式表演時來個令人驚艷的大反轉等，不少人覺得經過了兩季101，這些橋段都太熟悉了，不僅易猜，更難以投入感動。
2. 整體實力下降
經過前兩季，觀眾對選秀參加者的要求也有所提高，然而這季的參加者整體實力大為下降，擅長主唱、舞蹈、RAP的選手比例不勻，尤期欠缺出色RAPPER。而相比之前兩季，本季目前尚未呈現特別令人津津樂道和難忘的舞台。
鑑於前兩季充份體現了節目掀起的國民熱度，在播出期間在海內外都幾乎風頭無兩，霸佔熒幕和各大討論網絡，對比之下今季可謂平淡許多，熱門討論也集中在宮脇咲良、千葉惠里等日本選手，就連曾經是熱話兼熱門之一的松井珠理奈也退賽，節目整體表現較弱，到底之後會不會有爆點呢？大家對今季《PRODUCE》又有什麼意見呢？
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