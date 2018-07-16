經常開轟趴擾民引發鄰里矛盾，孝琳虧3億急賣豪宅
明星 2018年7月16日 星期一14:04 Rui
和明星成為鄰居會是怎樣一種感覺呢？ 應該非常值得向朋友們炫耀吧：看，我和XXX是鄰居耶！ 不過偶爾明星鄰居也會成為周圍人的「問題製造者」。
日前，韓媒就爆料某知名女愛豆因為和鄰居不和，被指噪音太大而搬家，主人公就是前Sistar成員孝琳。
孝琳原住在位於首爾城北洞的某高級社區內，喜歡熱鬧的她經常邀請朋友來家中開「轟趴」，雖然媒體並未詳細透露孝琳是如何玩鬧的，但引用鄰居們的不滿稱「實在是太吵了」。 也因為噪音過大，孝琳和鄰居們矛盾不斷，最後孝琳決定搬家，匆忙地將豪宅掛到了房屋仲介處緊急出售。
孝琳的豪宅市價高達15億韓幣，但因著急出手，孝琳僅掛出了12億的價格，比市價低了足足3億元。 韓媒分析，即使降價也要脫手，可見孝琳因為和鄰居的矛盾積累了較大的壓力。對於孝琳開派對聲音過大影響了鄰居的行為，網民們也紛紛指責，表示：「要開派對就去外面開啊」、「到底是有多吵啊」。
根據韓國住宅法，「層間噪音」主要指孩子們奔跑的聲音、開/關門的聲音、寵物叫喚的聲音、深夜或淩晨洗衣機/吸塵器/運動器械的聲音等。 層間噪音的標準為「白天40dB，夜晚30dB」。
「圖：網路」
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