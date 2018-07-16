黑道醉漢大鬧片場？！ 《火星生活》停播原來是因為這件事嗎

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最近收視率一直蠻高的OCN電視劇《火星生活》，居然發生了黑道醉漢闖入拍攝現場、對工作人員暴力相向的事件！

《火星生活》是OCN翻拍自英劇的新片，由鄭敬淏、朴誠雄、高雅星等主演，以2018年和1988年為背景，講述一個穿越時空破案的故事，收視率從開播時的2.1%到現在第十集4.2%， 一直在穩定提升。



據悉，上個月14日晚上零點左右，《火星生活》在釜山西區取景拍戲時，有一名醉漢突然闖入片場對演員和工作人員進行騷擾。 經紀人試圖阻止他接近演員，卻遭到他用腳踢擊要害部位；他還用拳頭打了另一位經紀人的臉，並用頭撞擊其他工作人員面部，造成了需要2周才能痊癒的傷害。

20多分鐘後，這位醉漢仍然處於興奮狀態，自己用頭撞向了片場入口門的玻璃，致使頭部流血，最終令劇組決定暫停拍攝。



聞訊出動的員警確認了醉漢的身份後將他帶去醫院治療，之後醉漢也承認了自己的罪行。 據悉，這名醉漢是黑幫組織「七星派」的行動隊員，當時他發現自己在電視裡看到過的演員就在附近，於是趁著酒勁跟了上去。

OCN對此態度謹慎：「確實發生了音醉漢闖入片場造成拍攝暫停的狀況，但個人資訊和調查內容方面並不了解。 」



《火星生活》在本月7日、8日停播過一次，重播了前八集。 當時OCN給出的原因是：「為了完美還原1988年的時代背景，在後期製作方面投入了很多時間。 作為搜查劇有很多室外拍攝需求，天氣原因也造成了不小影響。 為了提高電視劇的完成度，決定停播一周。 」

其實《火星生活》遭遇的問題還不止這一次。 劇組在釜山的舊市中心取景時並沒有提前征得居民的同意和協助，引發了不少怨言。 拍攝組有90多人，拍攝設備和車輛經常堵住道路，夜晚的燈光照明也影響到附近居民的休息。



（圖源：《火星生活》劇照）

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