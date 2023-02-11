《浪漫速成班》鄭敬淏男生女生全都配！經典韓劇CP大合輯，誰跟鄭少女是你心中最經典的組合～

M編心目中的最愛CP是《機智牢房生活》的囚犯金濟赫（朴海秀 飾）&獄警李俊浩（鄭敬淏 飾），保護兄弟的情誼滿到溢出來啦！！

有很多韓劇迷說到鄭敬淏和誰最有火花，第一時間可能會聯想到的不一定是搭檔的女演員，很有可能是搭檔的男演員～！「鄭少女」的綽號，又是從何而來的呢？



那就要先說起打響他知名度的2015年作品，JTBC 的《為純情著迷》（陷入純情），劇中他飾演性格冷血嚴肅的投資專家－姜敏浩，在心臟移植後忽然變得感性又純情，與金素妍在劇中的互動又萌又可愛又很會撒嬌，因此有了「鄭少女」的稱號。



「鄭少女」的綽號另一由來，就是他留長髮微捲的造型，宛如少女一般的氣質，讓粉絲們忍不住稱呼自己帥氣的OPPA一聲：「少女～」



緊接著，2016年與張娜拉攜手主演 MBC 的《再一次 Happy Ending》，是許多韓劇迷心中的經典愛情喜劇，鄭敬淏和張娜拉一搭一唱的CP感十足，搞笑又充滿成人感性的羅曼史，讓許多人難以忘懷這部作品。



之後，就是主演2017年tvN的《機智牢房生活》，棒球明星金濟赫（朴海秀 飾）意外入獄，身為多年好友的獄警李俊浩（鄭敬淏 飾）則多次出手幫助陷入危機的濟赫，默默守護著好兄弟，兩人劇中深厚的友誼令觀眾們印象深刻。



不曉得是不是男男CP效應太成功，鄭敬淏2018年主演的OCN《火星生活》又一次獲得成功反響，他與朴誠雄搭檔，2018年的刑警韓泰柱（鄭敬淏 飾）穿越到1988年，與當代刑警姜棟哲（朴誠雄 飾）合作辦案，兩人一開始看不慣對方的辦事風格，卻在一次次磨合中成為最佳拍檔，至今仍有許多觀眾期待可以看到第二季的好作品。



2019年再次與朴誠雄合作tvN《當惡魔呼喊你的名字》，鄭敬淏飾演的明星作曲家河立，與惡魔（朴誠雄 飾）簽下了契約，時間一到惡魔便要奪取河立的靈魂，為了延長自己的壽命，河立不得不聽命於惡魔，尋找其他能夠吸引他的靈魂替代品，這個設定是不是越聽越帶勁啊～。（挑眉）



之後，便是tvN《機智醫生生活》&《機智醫生生活2》兩大人氣作品，鄭敬淏身為五人幫的一員，和曹政奭在劇中特別有火花，每次都像小學生一樣吵架互鬥嘴。

而在柳演錫&申鉉彬樓梯幽會的花絮裡，待機中的鄭敬淏還直接闖入兩人之間，並強吻了柳演錫～。XD

이와중에 정원의 넓은 어깨와 준완의 슬림바디는 완벽하다..

pic.twitter.com/gqKODmTX4U — 보라돌이 (@purpledorrri) December 9, 2022

當然，劇裡鄭敬淏的正宮&戀愛對象，其實是演曹政奭妹妹的演員郭善英，雖然兩人戀愛戲份不多，但久久見一次面的氛圍還是相當甜蜜。



最後，就是2023年的最新作品 tvN《浪漫速成班》這一次挑戰數學明星講師崔直說可以說是非常成功，一開頭就奠定了「超容易推倒」的傲嬌柔弱搞笑人設，直接拿了女主的劇本，反觀全道嬿則是國家代表運動選手出身，堅強又體力好的設定，新穎又爆笑的內容，不僅拿下高收視，也在網路上擁有相當高的話題度。



那麼，說到和鄭敬淏最有火花的對手戲演員，你第一個會想到誰呢？

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