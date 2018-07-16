【男團品牌評價】防彈少年團成功衛冕！Wanna One、SHINee 緊追在後

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雖然夏天似乎不是屬於男團的季節，最近還是有許多團體帶著讓人眼睛一亮的新作品回歸。一起來看看最新的男團品牌評價，你家偶像這次拿下了第幾名呢？

韓國企業評價研究所於 2018 年 6 月 13 日起至 2018 年 7 月 14 日間，針對韓國人民喜愛的男子團體搜集了 71,814,452 件數據，並就品牌參與、互動、媒體表現、社群價值⋯⋯等進行分析。

繼上個月後，防彈少年團再度已高達 84.07% 的正面比例登上冠軍寶座，雖然距離發行〈Love Yourself 轉 “Tear”〉已將近兩個月，但他們不只在韓國、日本持續發威，在美國告示牌各榜單的存在感也依然強烈，當然毫不意外地蟬聯冠軍。



有趣的是，分析與防彈少年團有關的連結中，最常出現的三個字眼是「享受」、「喜歡」和「幸福」，Army 和防彈少年團的關係果然很讓人羨慕呢！

而全力投入世界巡迴演唱會行程的 Wanna One，在這個月則位居第二。再過不久後他們也要來到香港和台北開唱了，Wannable 們都準備好了嗎？



第三名得主則是今年正好出道滿十週年的大前輩 SHINee。一向勇於開創新風格的他們，這次以三首主打歌 “Good Evening”、”I Want You” 和 “Our Page” 串起長達一個月的宣傳期，鮮明的音樂色彩不只讓大眾耳目一新，連許多晚輩團都紛紛在訪談中透露自己最近最愛聽的就是 SHINee 的新歌！



除了以上三團外，這個月打入前十名的男團還有 EXO、BTOB、NU’EST W、WINNER、INFINTIE、SEVENTEEN 以及 NCT。



（照片與影片來源：Big Hit Entertainment、Swing Entertainment、SM Entertainment）

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