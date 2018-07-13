《花樣爺爺》用自己的方式旅行的白一燮爺爺…讓觀眾們感觸頗深！

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雖然慢了一點，但也努力跟上。也因為如此，才能更加留意身邊的風景，並從中發現樂趣。

tvN綜藝節目《花樣爺爺Returns》於上週五（6日）播出第2集。「H5」和「挑夫」李瑞鎮一起遊歷德國首都──柏林，參觀了許多具有歷史意義的古蹟，也令爺爺們有著相當深刻的感受。

其中，因為膝蓋動過手術、不適合走太久的白一燮爺爺，用自己的方式瀏覽柏林。他與「隱藏挑夫」羅PD一起 ，坐上自行車去了許多地方。雖然沒辦法像其他爺爺一樣，用走路的方式去觀賞柏林。但像這樣找到其他方法瀏覽柏林，也讓大家覺得放心不少。

隔天，一行人即將前往下個目的地。白一燮爺爺在餐桌上跟同伴們表示，自己要提早三十分鐘出發。其實大家都很擔心白一燮爺爺的身體狀況，也怕跟不上大家腳步的爺爺心中會有壓力。不過，他既然自己提出來了，同伴們當然尊重白一燮爺爺的決定，約定好等等在車站見面。

這也是他為什麼在吃早餐前就先收拾自己行李的原因吧！原來，爺爺早已下定決心，想要提早出發。對於別人可能是5分鐘的路程，但他特地提早半個小時出門，就是考量到自己的身體狀況，途中留下了休息時間，還能給自己、給工作人員們買杯咖啡，坐在路邊休息一下，再繼續前進。

在事後採訪中，爺爺表示自己在出發前，有過迷茫。要怎麼跟上大家的腳步呢？有這樣的想法。但是，同時又覺得高興的睡不著覺，這大概就是旅行令人心動的地方吧。

對於爺爺，旅行大概就是：「雖然稍微慢了一點，卻為了能一起走而努力著。雖然不熟悉，但還是積極挑戰。用只屬於自己的方式，享受瞬間。」而爺爺也要觀眾們放心，雖然一開始有些失誤，但是為了《花樣爺爺》，為了能跟上，自己會努力的，並為自己加油、打氣。

（圖片、影片來源：tvN《花樣爺爺Returns》）

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