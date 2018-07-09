韓劇 新劇《Prometheus》確定由河智苑出演，預計年底上檔
韓劇 2018年7月11日 星期三09:00
素有變色龍之稱的河智苑確定出任新諜報劇《Prometheus》女主蔡恩書一角。
新劇《Prometheus》是描述兩韓高峰會後，北韓為了保住最後技術，出動頂尖核研科學家前往海外，卻於途中消失了，各國情報人員為了搶奪這位科學家展開諜對諜的虛擬創作故事。製作方表示，該劇企畫、劇本花了2年時間準備，其國家情報特務人員角色則完全為河智苑量身打造。
相關工作人員亦表示，目前已展開籌備工作，包括邀請及確定其他出演演員，也有海外場景拍攝行程，預計年底播出。
河智苑過去主演過多部膾炙人口的經典好劇，如《醫療船》、《奇皇后》、《The King2Heart》、《愛你的時間》等等，雖有如《秘密花園》那樣成功的愛情戲，但她的浪漫親吻戲總是僵硬、不自然，反倒動作武打她的身段好又有力道，諜報戲脫不了動作武打，這對河智苑來說應是駕輕就熟。
現在只等製作方公布合作男演及其演員陣容了。20180709
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