夏日必玩：城市中都可以玩水啦！「2018漢江夏季慶典」
旅遊 2018年7月14日 星期六10:00 Kiki
韓國天氣四季分明，一到夏天，中午時間…真心想說句：「沒甚麼都只想留在有冷氣的地方。」
夏日必玩：這是玩著做美容的節奏「保寧美容泥漿節」
可是，在韓國這個有溫度管制的國家，不是大商場，有時候在室內比室外更「攞命」！所以，他們就會想盡辦法去有水的地方。
最為經典就是這個「漢江夏季慶典」，舉行至今進入第五年，活動進行其間，漢江公園與漢江水上的地方搖身變成為大家的遊樂園之餘，還會有各種不同的靜態活動：電影節、演唱會、街頭表演等多個活動，當然，美食部分是少不了的。
可能，很多朋友在一些韓國的旅遊官網都已經看過類似的圖片(上圖)，一群來自不同地方的人，坐在大橋下看電影，又會是甚麼感覺呢？
夏天來韓國旅行，不能錯過的一定是漢江這個地方，很涼快之餘，會感受到「城市中的一些舒緩感」，這個時候，你是明白為甚麼韓國人這麼愛漢江。
2018漢江夏季慶典
時間：2018.07.20 – 2018.08.19
官網：http://hangang.seoul.go.kr/project2018
圖片來源：官網
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