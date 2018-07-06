防曬與美麗並重！經過韓妞們認證的最好用防曬唇膏

到了夏天，防曬就成了一等一的大事！
一出門帽子、墨鏡、防曬衣、防曬霜統統上陣。 其實夏天除了面部和身體的防曬外，唇部的防曬也是相當的重要，一個粉嘟嘟的嘴唇對女孩紙的重要性不言而喻。 想要擁有嬌唇，唇部的護理不可粗心。 今天小編就要為大家介紹在韓國賣得最火的5款帶有防曬功能的唇膏。
1.Shiseido資生堂果凍防曬唇蜜 SPF35 PA++
SPF36的防曬值可以令嬌唇即使在烈日下也不受紫外線傷害，讓紫外線接觸唇蜜是轉化成溫和熱能溫柔的保護唇部。 質感輕盈，容易塗勻，效果持久。 藍色的包裝是不是清涼感十足呢？
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2.依泉防曬隔離唇膏SPF30
SPF30的防護力不弱也不會有負擔，正正好好，潤而不膩使用感也恰到好處，依泉是藥妝成分，超級精簡沒負擔，就連孕婦媽媽們也能安心使用。
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3.科顏氏柔潤護唇膏SPF25
蘊含椰子油和檸檬果皮有，長效滋潤雙唇。 SPF25的防曬值也適合日常使用。 最重要的是科顏氏竟然推出了多款顏色，出最普通的透明奶油色，還有櫻桃紅、蜜桃粉、野莓紫等，完全可以當做口紅來用呢。
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4.Bobbi Brown潤唇膏SPF15
外殼是霧面金屬的磨砂質感，精緻手感也很棒。小罐包裝，方便隨身攜帶。 防曬值雖然只有SPF15，但卻能很好的阻隔紫外線，讓紫外線接觸唇蜜時轉化成溫和熱能溫柔的保護唇部。
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