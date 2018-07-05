這是超高速回歸的時代？GFRIEND 月中發行夏日迷你專輯！
KPOP 2018年7月5日 星期四12:51 施乃琪
一掃梅雨陰霾後乾爽的夏天就要來臨了，幾乎年年都有的「夏日女團大戰」總是讓人好期待，今年小女友 GFRIEND 果然也有好消息！
Source Music 今天（5 日）宣佈 GFRIEND 將於 19 日帶著夏日迷你專輯回歸，同時也公開了兩張預告畫報，粉嫩的霜淇淋、收音機和滑板構成一股迷人又可愛的復古風情。
回顧過去 GFRIEND 選在夏天發行的過去，從 2015 年的 “Me Gustas Tu”、2016 年的 “NAVILELLERA” 到去年的 “Love Whisper”，每一首都是將她們推上新高峰的作品。
不過，距離 GFRIEND 發行迷你六輯〈Time For the Moon Night〉不過兩個多月，而且期間她們也正式在日本出道而排了滿滿行程，如今又要回歸的消息雖然讓 Buddy 很期待，但也希望她們能好好休息呢！
（照片與影片來源：Source Music）
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