被選為死前必到訪咖啡館之一： 關於夢想的照相機Cafe

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相信很多朋友在眾多的網站都已經看這間Cafe的介紹，一間被外國網站選為死前必到訪的25間Cafe之一，只外型至室內裝潢充斥著正能量的咖啡館。

假如你有夢，必須來這邊一趟，你會找到很多與你一起在追夢路上的同伴，並記錄這個勇往往的自己，或許有一天，你會短時與它迷路，需要找回它。



▲假如你有夢，差了一點勇氣，更加需要來這邊一趟，你會再次找回那一個曾經滿腔熱血的自己，還有老闆的故事，可以噢醒那一個你。



▲來到這邊，或者可以不嚐一口咖啡，點少一件蛋糕，甚至影少兩張打卡照，但不得不做的就是寫下這個「人生中，你最想要完成的5件事」。



▲老闆曾經也是一名被父母反對追夢的少女，被逼走著大眾認為對的道路，有著一份不錯的工作，最後卻決定和妻子來到遠離首爾的京畿道實現當年的夢。愛拍照，用了兩年時間去建立這個照相機咖啡館。



▲有故事的人，更容易地用生命影響生命，老闆希望追夢者不要輕易忘了自己的夢，寫下來，且由踏出這間店的一刻便開始實現夢想來。



▲店內的相機，也不是一般常見相機類型，以復古機為主，讓人深感老闆對於相機的喜愛及了解度。



▲即使每一個角落，都滿佈著相機的氣息。



基於建在郊區，周邊更是寧靜無比，這是城市人所夢寐以求的放鬆環境。即使沒有如畫的景色，卻有著讓人多深呼吸多兩下的清新空氣，有時候，幸福可能就是這樣簡單。



相信在這邊大家真的會想待個大半日才願意回市區的懷抱。



每到夏天，這個充滿熱血的地方，值得來一遍提醒一下自己的夢想。

夢想的照相機咖啡館

341-13 Jungwon-ri, Yongmun-myeon, Yangpyeong, Gyeonggi-do

星期二至星期六：11:00 – 18:00（星期日及一休店）



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