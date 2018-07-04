《金秘書為何那樣》朴敏英又仙又幹練的馬尾辮火了！行走的髮型教科書♥
明星 2018年7月6日 星期五09:00 Rui
《金秘書為何那樣》最新一集大家看了沒？ 先不說朴敘俊扮演的自戀又可愛的李副會長，光是朴敏英出演的秘書金微笑就美到讓人移不開視線，氣質大爆發！
大家有沒有發現，作為OL的金美笑不論衣服怎麼換，髮型永遠都是那氣質又俐落的馬尾辮。 看似簡單的馬尾，其實內藏玄機，今天就快來學一學金秘書的氣質馬尾辮吧，最適合上班族了！
馬尾梳得太整齊，容易老氣，而高度也是重中之重，過高的馬尾少了優雅，過低又沒氣勢，金秘書的馬尾就找到了完美高度，從側面看去，下巴、耳垂到綁帶位置幾乎在同一直線上，這樣綁出來的馬尾才又美又俐落。
長波浪卷髮總是和柔美聯繫在一起，而比起直發，在發尾加一點卷度還能讓優雅氣質升級。
4:6分的側劉海也是點睛之筆，比起中規中矩甚至乏味的中分，4:6分劉海是不是更有女人味呢？ 同時發尾也做了卷度，自然垂落在臉頰邊，不僅修飾臉型，還能提升優雅感。
最後千萬不要忘了旁分的劉海發根是站起來的，朴敏英私下裡也會用夾子來維持劉海發根的立體度，切記要夾在靠近髮際線的位置哦~
「圖：《金秘書為何那樣》」
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KahKei Chan 我太喜欢她了 她真的很漂亮...
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啊啊朴敏英能駕馭的氣質馬尾實在是很美很強的
1小時前
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林羽彤HsiuChing ChangCristine Chen-Ching Wang要學嗎
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