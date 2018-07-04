宋慧喬、朴寶劍有望合作主演的新劇《男朋友》！確定將在tvN播出，編程還在商議中！
韓劇 2018年7月4日 星期三12:44 Yuan
由《漂亮男人》、《戲子》劉英雅編劇執筆；《嫉妒的化身》朴信宇PD執導的新劇《男朋友》，講述看上去擁有一切的女人，和看上去一無所有的男人，煩惱著要拋棄財富與名譽，還是從平凡生活掙脫出來，每天過著差不多生活的兩人命運般的故事。
昨日，有相關人士透露：「新劇《男朋友》最終確定由宋慧喬、朴寶劍出演，並在12月作為tvN水木劇播出。」而tvN也回應：「《男朋友》的編成還在商議中，還沒有做最終確定。」關於男女主角，宋慧喬和朴寶劍方面也都表示：「還在討論中。」
朴寶劍收到男主角「金振赫」的出演提案，為了準備就職一直在打著各式各樣的工。他投履歷的公司，最終都發來了不錄用的通知，於是他拿出打工所存下的錢，開始為期一年的海外旅行，並在旅行地遇到一個女生。
而宋慧喬收到女主角「車秀賢」的出演提案，她是國會議員兼首爾市長的女兒，大學畢業之後馬上結婚，嫁給了大企業的次子，為了成為爸爸的助力而犧牲。最後和財閥離婚，成為一個悲情的女子。
（圖：UAA、Blossom娛樂、IG@kyo1122、TVDaily）
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