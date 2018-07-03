電影《燃燒烈愛》：那些無法忘記的不存在

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以描述青年迷茫為主題的電影不勝枚舉，更別說是在壓力如燜鍋般的韓國社會，但李滄東導演這部《燃燒烈愛》之所以優秀，在於它提供我們許多優美但又富含力量的鏡頭意象，有的有說清楚，有的故事未說完，但身為一個年輕年齡層的觀影者，電影所傳達的壓迫與無力感是非常切實的。

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片中那把熾烈的火，絕非源於男女之間相愛相殺，而是青年世代對於既得利益者與權貴階級的仇恨和對立情緒，所釀成的一場燎原大火。這原本是日本與美國的故事，經過導演的改編成為韓國的故事，而當觀眾用他們的眼去進入這段劇情，便會發現它其實是全世界所共有的故事。



電影從一位迷失的年輕人李鍾秀〈劉亞仁 飾〉開頭，主修文學的他目標成為一位作家，但卻連小說主題都沒有確定，畢業之後無所事事只能四處打零工，犯罪的父親與欠債累累的母親構成一個破碎家庭，還要回到與北韓接壤的老家坡州幫忙照顧牛隻。我們可以看見鍾秀其實便是這部電影當中青年世代的化身，居住在南韓邊陲如同位於社會邊緣，這些人離開學校後發現社會一點也不友善，肩負著沉重的家庭重擔，本該是擁有無窮希望的花樣年華，卻淪為不知該走向何方的迷路青年。



此時他遇見了多年未聯繫的同鄉老友申海美〈全鍾淑 飾〉，海美一出場便給人一種瘋狂無畏的清新氣質，擔任Show Girl的她唱著歌跳著舞，滿足那些表面上是來買產品的醉翁們的意淫眼光。下班後，他們抽根菸聊著過往，談談彼此近況才發現都是同個世界的辛苦人，只不過海美與鍾秀個性大相逕庭，儘管缺乏物質與金錢，海美卻是個極力燃燒生命的女人。在酒吧的一幕戲中，海美表演著剝橘子的啞劇，她向鍾秀說：「啞劇的精華在於，不是要努力假裝它在，而是要忘記它不存在。」這也點明了海美的人生哲學，她努力想忘掉那些自己所未能擁有的一切，例如那隻從未出現在她家的貓咪，以及一天只能看見一次的暖陽，於是她決定去追尋更大的世界。因為聽見非洲的布希曼人將人分成兩類，分別是生理上飢餓的「飢餓者」〈Little Hunger〉與對生存意義求知若渴的「飢渴者」〈Great Hunger〉，而毅然決然飛到喀拉哈里沙漠，體驗何謂真實的「飢渴者」。海美就是一個不安現狀的人，他與鍾秀之間是否存在男女之愛並不重要，對鍾秀而言，追求夢想的奮不顧身，以及活在當下的熱血情懷，擁有這些特質的海美是他所渴望企及的狀態，然而這一切其實都只是鍾秀對於自由的自慰式短暫快感，隨之而來的仍是現實如雷灌頂的空虛。



海美這樣瀟灑的自由，背後真相是身無分文、繳不完的卡債與沒有人陪伴的孤寂，就像海美所說的：「如果能像本來就不存在一樣消失就好了。」在谷底的人終究還是得回到谷底，然後望著被受限的圓形天空，無助地等待有哪個人會碰巧經過，往下瞥一眼。

另一位主要角色的登場，則為整部電影造就一種極大的諷刺與反差──外表體面、駕駛名貴跑車的黃金單身漢Ben（史蒂芬元 飾），是海美在非洲結交的好朋友，同時也是鍾秀口中的「韓國蓋茲比」（典故來自美國小說《The Great Gatsby》，此處用來諷刺韓國有許多無所事事但卻極度富有的年輕人）。Ben的出現，正巧給予「飢渴者」海美一個全新的上流世界，他總是帶著淺淺笑意，彷彿看穿世俗紅塵，給人難以理解的疏離感。表面友善的話語，卻掩藏不了他時時流露出的桀驁不馴。他說，他從未掉過淚，甚至覺得人會掉淚是件不可思議的事；他也說，之所以和海美在一起，是因為覺得她很有趣。從片子中後段Ben又結交的新歡可以看出，女人對他來說只是玩物，而這些女人身上都有著相似的特質──缺乏愛。但Ben所做的並不是給予愛，而是從那些女人身上獲得權力慾與自負感，以一種帶著神之視角的眼光看待眾生萬物。此外，導演仍繼續強化鍾秀的角色特徵，每當他在Ben的豪宅中感到不自在時，便會習慣進入相對邊緣的角落（廁所）。因為對鍾秀這種底層人物而言，Ben的一言一行，都是對他們存在意義的一種刺眼的挑釁。



片中我非常喜歡的一幕，便是三人坐在鍾秀老家，Ben特別帶著紅酒、大麻這些有錢人的消遣，但背景卻是一間破舊簡陋的屋舍。三人之間形成的恐怖平衡與格格不入，讓整部電影達到了最令人緊繃、不自在的片刻。此時海美一場一邊褪去衣服，一邊面對斜陽跳舞的經典畫面，使緊繃情緒頓時轉變為悲傷。海美的心裡依舊住著渴望自由的靈魂，這是她迷戀Ben的原因，而Ben的那句「我在這裡，也在非洲」又是另一個經包裝的挑釁，因為對於被體制壓迫的人們來說，他們所在的社會是一座永遠朝北的牢籠，沒有陽光，也沒有任何逃脫的方法。



這部電影埋藏許多隱喻，電影開頭時，鍾秀房裡播放著美國總統川普「興建美墨邊界」與後面一段韓國報導國內青年失業率的新聞，為觀眾刻畫出了這個角色的社會定位。而整部片最重要的物件，同時也是Ben所不屑一顧且視燃燒它們為樂的「溫室」，則是低層人物賴以為生的工具象徵，鍾秀如此極力想要保護那些溫室，一方面是想證明自己也有能力阻止既得利益者的狂妄，另一方面則是希望保護內心那塊渺小卻沉重的尊嚴。最終他依然錯過了，又或者這個溫室根本不存在，但也讓鍾秀整個人從此崩塌，夢裡彷彿見到了那座在熊熊烈火中消逝的溫室，熾熱高溫喚起他內心那把無以名狀的憤怒之火，導致了電影末端令人震懾難耐的悲劇。



觀看這部電影時，我一再想起楊德昌導演的《牯嶺街少年殺人事件》，結局那幕以擁抱作為殺人動作的呈現更是如出一轍，不清楚李滄東是否也有看過《牯嶺街》，但兩者都描述著一個人逐漸走向塌陷的過程。《牯嶺街》中小四刺死小明的原因，絕對不只是小明哪邊有權有勢就往哪邊倒的水性楊花，而是台灣白色恐怖近乎窒息的社會暴力之下，令小四再也提不起理想的重量。而在《燃燒烈愛》裡，鍾秀殺死Ben的原因也不僅僅是因為海美的緣故，階級不公和貧富差距儘管一直存在，但Ben的出場卻一再理直氣壯地強化了種種挑撥。



殺人後，鍾秀全身赤裸在寒冷雪地中抽泣顫抖，令人想起他曾說過他的父親有憤怒調節症，也因此才惹禍上身，此時他是否也走入了這樣難以顛覆的階級輪迴？當沾上鮮血的身軀沒有任何遮蔽地出現眼前，彷彿重現生命剛誕生的一無所有，此時的鍾秀同樣一無所有，但一個是充滿極大的喜悅與希望，一個卻是落入深淵的黑暗。



導演對於「燃燒」意象的使用也極其高端，興趣是燃燒溫室的Ben在最後成為被燃燒的供品，旺盛的烈火與雪地潔白皚皚呈現極端對比，儘管隔著一片大銀幕，飽滿的憤怒情緒卻使我幾乎難以喘息。我們都成為摧毀鍾秀的見證者，而社會此時此刻，仍不斷在摧毀無數個如鍾秀般的年輕人。



有人說這是一部不那麼村上春樹，也不那麼李滄東的電影，也有人猜測著結局到底是什麼──海美被誰殺了？Ben誇口的溫室是否其他可怕的意義？海美幼年落入的那口井到底存不存在？我認為真相為何不重要，或者是說也不需要一個答案，這種曖昧與模糊反而才是人生最寫實的刻畫。迷茫與憤怒是這部電影的主題，也是現今社會每個人每天與之共存的情緒，有時就像一通沒有回應的來電，謎團似地降臨在我們生活之中，尋找答案可能是畢生致力的任務，但也或許都只不過是白忙一場。



《燃燒烈愛》作為睽違八年的新作，導演李滄東其實也是體制下的受害者。曾在盧武鉉時期出任文化部長，可能因政治立場緣故而被列入李明博政府的演藝界黑名單，這也許是他沉寂了這麼久才又推出作品的原因。但這八年的能量蓄積，讓他在《燃燒烈愛》中一次爆發，片中運用大量光影美學與長鏡頭，不但考驗敘事技巧，同時也是一面檢視演員功力的照妖鏡。劉亞仁一改過往浮誇外向的演技，在此片中顯得特別內斂，表現出那股極力隱藏但仍無法消化的憤怒。女主角全鍾淑一出場便給人一種神祕而有魅力的氣質，完全看不出來她竟是完完全全的素人演員，這部處女作表現既超齡又亮眼。另外有在觀看美劇的人，可能都對這位亞洲面孔不感陌生，《陰屍路》的固定班底史蒂芬元在本片中完美詮釋一個「局外人」的身分，階級的局外、生活的局外以及情感的局外，是一位充滿致命誘惑、如謎一般的神秘男子。



或許在銀幕暗下之後，你仍對這長達兩個半小時的劇情有無數問號，這是一部充滿太多太多細節的電影，不過最有趣的是，將劇情抽絲剝繭之後，每個人得出的結局可能都不盡相同〈甚至完全不同〉，但這不就是我們所難以釐清的人生嗎？

「此文由彭紹宇授權刊登」

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