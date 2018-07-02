慶祝SUJU隊長利特生日…粉絲們在台灣做了公車應援 利特也於SNS認證！

在台北的ELF，有遇到特哥嗎～？即日起至7月24日為止都看的到哦！
昨日（1日）為Super Junior隊長利特生日。30日，他與成員們在菲律賓馬尼拉舉行《Super Show 7》演唱會，感性的利特在SNS發表心情。
「以為飛機餐就是全部了，生日結束前吃到媽媽煮的、熱乎乎的海帶湯，謝謝」
「在菲律賓迎來我的生日，雖然有時差，但還是按著韓國時間12點發來祝福，非常感謝。甚至連平時不知道過得怎樣、暫時忘記的人，也都發來字字飽含真心的祝福，再次感謝。回韓國後整理洗漱完，再抱回空兒，生日已經結束了。生日最後和粉絲們一起簡單收尾了。對於沒買到票的各位，很抱歉，但是心裡也一直想著你們，再次感謝所有人。還有，平時我一次也沒能聯繫的朋友們，很抱歉，又想再次感謝你們。雖然今年是更孤獨的、急急忙忙過去的生日，但是約定明年會有更好的事情。度過美好的一晚吧！！」
利特也認證了粉絲為他做的生日應援：「#7月1日 #happybirthdaytome 感謝全世界給予我生日祝福 謝謝！！」與台灣有著特別緣分的Super Junior，公車應援令人眼睛為之一亮。
據粉絲後援會「利特吧_TeukBar」表示，公車應援為期一個月，即日起至7月24日止，分別是：266路線 車牌086-FR；18路線 車牌FAA-163；307路線 車牌076-U7。有遇到公車的ELF，可以在Instagram打卡並標記利特哦！
另外，利特會在今日（2日）舉行生日會，和粉絲們度過特別的時光。
（圖片來源：superjunior@Instagram、xxteukxx@Instagram）
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