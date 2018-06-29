還在想念孔劉？不如來嚐嚐令他流連忘返的烤鴨三吃！

孔劉於上周日6月24日來台為代言手機站台，並與千名粉絲們相見歡，大家更提前為他歡度今年生日，他也展現可愛的一面，令大家超級想念他，除了反覆看一下帥照片，也可跟他吃一樣的美食，令他讚不絕口的烤鴨三吃！



孔劉在當日活動中被問到，最喜歡台灣的哪一道美食？他說之前一直喜歡台灣小籠包，不過這一次讓愛吃鴨肉的他也有全新體驗，“雖然原本就喜歡鴨肉料理，但除了脆皮的烤鴨，沒有想過還有炒的，味道也好棒，最後竟然鴨肉還可以煮湯！那個湯那個湯，味道讓我很驚豔~”在台上孔劉生動訴說著他吃到的烤鴨三吃，尤其鴨架熬煮成的湯品，令他印象深刻，所以他的台灣美食地圖又多了一樣！





孔劉本次低調下榻大直的美福大飯店，大家不難發現活動中的蛋糕也出自這飯店，雖然現場孔劉再度化身鬼怪金信，拿起長刀要切蛋糕但並不太容易，其實因為翻糖蛋糕的表面原本就比較硬一點，加上蛋糕刀不太好施力，不過敬業的他依舊用力切到底！



而選擇只在飯店休息沒有到處趴趴走的孔劉，自然也享用飯店的美食，也就是位於飯店一樓的烤鴨三吃，也許他也見識到了師父的專業片鴨秀，嚴選3.5 公斤的宜蘭櫻桃鴨掛烤出爐，鴨皮油滋脆口、鴨肉肥嫩多汁，融入主廚創意研發獨家醬料，以及手工餅皮搭配各式新鮮蔬菜水果，採用英式下午茶三層架的西式盛盤，跳脫傳統的片皮鴨。



烤鴨二吃還有鐵鑊干炒火鴨絲、御膳碧綠鴨鬆盞或柚蘿沙拉手撕鴨可選擇，三吃有濃湯鴨架娃娃菜、香芋米絲鴨架湯或翡翠生滾鴨架粥，真的是多種類的搭配，好想嚐嚐看讓孔劉說讚的鴨架湯品，有機會可以來體會一下囉！



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