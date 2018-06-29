好徹底！李泰林刪除網站檢索資訊 出道10年宣告全面隱退

這位一度被推上輿論的風口浪尖的女星，在嫁做人婦並懷孕後，終於用行動表達了退出演藝圈的決心。 希望在演藝圈傷痕累累的她終於找到了屬於自己的幸福！

從昨日（6月28日）開始，韓國的入口網站上不再顯示李泰林的個人資訊，只能看到相關新聞報導的記錄。 其實不久前李泰林已經宣佈退出演藝圈，據推測此番是聯繫了網站公司，希望徹底抹除身為藝人的痕跡，回歸普通人的生活。



說起李泰林，可能很多人第一次聽說她是因為和金藝媛的「爆粗口&非敬語」事件。 2015年兩人一起錄製MBC綜藝節目《同屬相課外輔導》時，傳出李泰林對金藝媛大爆粗口，加上她之前演過大尺度作品，輿論一開始都站在金藝媛這一邊。 然而，幾天后公開的現場錄影卻證實，其實是身為晚輩的金藝媛不斷說非敬語，才惹怒了李泰林。

然而網路暴力已經對李泰林造成了不小的傷害，令她原本就有的幻聽幻視症狀更加嚴重，還被送去急診室，隨後也退出了該節目和正在出演的週末劇。

之後李泰林在出演《飛行少女》時透露心境說，自己當了10年演員，只得過新人獎和人氣獎，雖然想通過演技受到認可，卻一直未能如願。



今年3月，李泰林突然宣佈引退，表示：「過去一直生活在無數的煩惱和痛苦中，這樣的生活已讓我精疲力盡，決定今後要過平凡的生活。 」



隨後的5月，李泰林通過經紀公司表示正在和某企業家戀愛並已懷孕3個月，將在產後結婚，並向公司支付違約金、提前結束尚餘一年的合約。 還有媒體公開了她的孕照，整個神態都不同於往常，平靜、溫柔，看起來真的很幸福！

也許是曾經的大尺度戲份讓她一度遭到公眾誤解，但看過她的綜藝就會知道，李泰林也是一個心靈柔弱的女子。 希望李泰林離開令她傷痕累累的演藝圈後，能過上平凡而幸福的生活！



（圖源：KSD，《飛行少女》節目截圖，李泰林IG）

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